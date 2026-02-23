Jalisco: após a morte do seu líder, este cartel mexicano "terá de se precaver perante as autoridades e sobretudo perante os concorrentes"

Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.

Há 1h e 14min

A morte de um dos líderes do cartel de Jalisco abre uma disputa interna pelo controlo da organização e do território mexicano. O especialista em segurança Paulo Dias destaca o recurso sistemático à violência por parte da organização e a centralidade do tráfico de fentanil para os Estados Unidos, alertando para uma nova fase de instabilidade no México