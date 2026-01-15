"Já se percebeu que Trump é bastante avesso ao uso da força. Só o fará se perceber que não haverá um efeito boomerang"

Há 38 min

Francisco Pereira Coutinho acredita que possam existir “negociações entre o regime iraniano e os EUA”, mas que, para isso, “seria necessário que o regime iraniano desse aos EUA aquilo que o regime venezuelano está a dar” à administração Trump. O comentador analisa ainda a situação na Gronelândia, numa altura em que a administração Trump, a Dinamarca e a Gronelândia se comprometeram a tentar encontrar uma via de entendimento comum.