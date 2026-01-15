"Já se percebeu que Trump é bastante avesso ao uso da força. Só o fará se perceber que não haverá um efeito boomerang"
Francisco Pereira Coutinho
Há 38 min

Francisco Pereira Coutinho acredita que possam existir “negociações entre o regime iraniano e os EUA”, mas que, para isso, “seria necessário que o regime iraniano desse aos EUA aquilo que o regime venezuelano está a dar” à administração Trump. O comentador analisa ainda a situação na Gronelândia, numa altura em que a administração Trump, a Dinamarca e a Gronelândia se comprometeram a tentar encontrar uma via de entendimento comum.

Comentadores

05:38
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"Já se percebeu que Trump é bastante avesso ao uso da força. Só o fará se perceber que não haverá um efeito boomerang"

Há 38 min
06:22

"Marques Mendes está num papel difícil entre querer o Governo ao seu lado e querer o apoio do primeiro-ministro, mas ao mesmo tempo sabendo que tem de criticar o Governo"

Há 1h e 5min
14:55
opinião
Rogério Alves

Julgamento de Sócrates "está a deixar a opinião pública zangada com as garantias de defesa"

Ontem às 23:25
09:03
opinião
Rui Calafate

Rui Calafate aconselha Marques Mendes a não abusar das "encenações" para "não cair no ridículo no momento da derrota"

Ontem às 23:20
02:43
opinião
Mafalda Anjos

"É curioso como uma figura que morreu há 46 anos continua tão presente na boca de tantos candidatos"

Ontem às 22:56
03:51
opinião
Manuel Serrano

"Este é o aspeto de um mundo sem regras, para grande alegria de Vladimir Putin"

Ontem às 22:56
Mais Comentadores

Mais Vistos

04:09
opinião
Rui Santos

Depois de ver o Clássico, Rui Santos deu 9 a Mourinho e 8 a Farioli (e explicou porquê)

Ontem às 23:11
03:13

Tracking poll, dia 9: começa a formar-se uma tendência para as Presidenciais

13 jan, 20:36
02:26
opinião
Agostinho Costa

"Os habitantes da Gronelândia cabem todos no Estádio da Luz e ainda sobram lugares para a claque"

Ontem às 22:51
04:01
opinião
Tiago André Lopes

"A NATO devia repensar que tipo de mecanismos é que tem que não apenas a boa-fé"

13 jan, 23:58
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

12 jan, 18:38
01:52

«Javi Guerra? A menos que André Villas-Boas tenha encontrado um poço de petróleo…»

Ontem às 14:04
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
12:56
opinião
Miguel Baumgartner

"Podemos estar a assistir à possibilidade de a Dinamarca e a Gronelândia fazerem um acordo comercial com os EUA" - "um acordo quase coagido"

Ontem às 09:58
04:26

Tracking poll, dia 10: nem a maior descida rouba a liderança a António José Seguro

Ontem às 21:27
08:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Se se confirmar que a presença de JD Vance é uma armadilha é um desastre completo para o nosso modo de vida"

Ontem às 17:59
04:59

Se sentir que uma publicação nas redes sociais é uma ofensa à sua pessoa, é desta maneira que se pode queixar

Ontem às 10:30
08:53

Atenção ao IRS: este é o prazo para se comunicar o agregado familiar - e isto é o que acontece se não o fizermos

13 jan, 09:53