"Já percebemos que não é Ghalibaf ou Araghchi que mandam no Irão"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 2h e 1min

O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, analisa os últimos desenvolvimentos na guerra de Israel e EUA contra o Irão, numa altura em que se perspetiva uma nova ronda de negociações em Islamabad para breve.