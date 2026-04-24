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"Já percebemos que Donald Trump está disposto a estender a guerra até ao infinito"
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 46 min

O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, reconhece que é um bom sinal que se retomem as negociações entre os EUA e o Irão, mas sublinha que é essencial "perceber qual é o ponto de partida" para as conversações.

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