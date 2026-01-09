"Já não faz sentido que este Governo se desculpe com o que existia anteriormente" e "o mínimo" era uma mensagem da ministra aos portugueses
Gonçalo Ribeiro Telles
Ontem às 12:28

Gonçalo Ribeiro Telles critica a postura de Ana Paula Martins na sequência das três mortes em menos de 48 horas após demora no socorro.

"É impressionante como é que esta ministra não dá uma explicação aos portugueses depois do que aconteceu nos últimos dias, sobretudo depois de dizer que ia dedicar mais de metade do seu tempo ao INEM", sublinha o comentador da CNN Portugal.

