"Isto já aconteceu durante os anos da troika": a Europa a várias velocidades pode estar de volta
Analista de política internacional
Há 1h e 25min
O especialista em Assuntos Europeus Rodrigo Vaz considera que o projeto de uma federação europeia carece atualmente de apoio político entre os Estados-membros. Em análise na CNN Portugal, o especialista defende que, na ausência de ímpeto para uma solução federal, o consenso entre os líderes europeus está a convergir para o modelo de uma "Europa a várias velocidades"