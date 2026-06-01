"Isto é um fracasso diplomático retumbante para os EUA"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 13min

A intensificação dos ataques no sul do Líbano demonstram que Washington "não tem qualquer capacidade de controlo do seu aliado", defende Tiago André Lopes. O comentador da CNN Portugal considera que as operações israelitas deixaram de ter apenas objetivos de segurança.