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"Isto é um aviso para o meu amigo Sebastião Bugalho que é novo e tem ambição: no lugar dele, eu ficaria uns tempos em Bruxelas, a ganhar bem, e em tempo devido compraria um carrinho e faria uma rodagem, como Cavaco Silva fez"
Rui Calafate
Há 59 min

"Quem diria que dois dos trunfos de Luís Montenegro vão estar sob ataque cerrado no próximo debate do Estado da Nação", diz o comentador Rui Calafate na sua rubrica semanal "O Exame". Refere-se ao ministro da Educação, Fernando Alexandre, e ao ministro da Administração Interna, Luís Neves. Calafate deixa também um recado a Sebastião Bugalho, que cometeu um erro grave esta semana: "Ele é porta-voz do PSD, não do Governo."

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