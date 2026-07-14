"Isto é um aviso para o meu amigo Sebastião Bugalho que é novo e tem ambição: no lugar dele, eu ficaria uns tempos em Bruxelas, a ganhar bem, e em tempo devido compraria um carrinho e faria uma rodagem, como Cavaco Silva fez"

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"Quem diria que dois dos trunfos de Luís Montenegro vão estar sob ataque cerrado no próximo debate do Estado da Nação", diz o comentador Rui Calafate na sua rubrica semanal "O Exame". Refere-se ao ministro da Educação, Fernando Alexandre, e ao ministro da Administração Interna, Luís Neves. Calafate deixa também um recado a Sebastião Bugalho, que cometeu um erro grave esta semana: "Ele é porta-voz do PSD, não do Governo."