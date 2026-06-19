"Israel usa o cessar-fogo poucochinho". Devia ter baixado o índice dos ataques, mas "não baixou nada, atacou e em força"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 24 min
De volta ao impasse no Médio Oriente, o major-general Agostinho Costa, especialista em assuntos de segurança da CNN Portugal, analisa os mais recentes desenvolvimentos da guerra entre EUA e Irão.