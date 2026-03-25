Israel quer ocupar Líbano até ao Litani. Hezbollah promete lutar até ao fim
Há 1h e 36min
O Hezbollah promete que vai lutar até ao fim para que Israel não consiga cumprir o objetivo de regressar à ocupação do Líbano. O ministro da Defesa já referiu duas vezes essa possibilidade esta semana. Israel Katz fala numa necessidade de proteção estratégica, mas o partido radical xiita diz que a medida, a cumprir-se, ameaça a existência do Estado libanês e promete agir em consequência. No terreno, os ataques israelitas sobre o sul do Líbano multiplicaram-se, incluindo contra estruturas civis, como várias pontes sobre o rio Litani.