Israel prepara-se para "uma guerra regional em múltiplas frentes" se falhar acordo com Irão
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 1h e 14min
O correspondente da CNN Portugal em Haifa, Henry Galsky diz que as autoridades israelitas admitem um cenário de confronto alargado caso falhe um acordo entre Estados Unidos e Irão nos próximos 10 dias. A avaliação em Israel é que milícias apoiadas por Teerão, como o Hezbollah, podem ser “obrigadas” a envolver-se para garantir a sobrevivência do regime iraniano