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Israel poderá retirar-se de algumas zonas do sul do Líbano, mas persistem dúvidas sobre o Hezbollah
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 39 min

O correspondente Henry Galsky explica que Israel poderá retirar-se de algumas zonas do sul do Líbano, segundo informações avançadas pelo Haaretz e confirmadas por fontes em Israel. O jornalista diz que a principal dúvida no país é perceber que impacto terão as negociações na Suíça no futuro papel do Hezbollah. Para já, não há uma reação oficial israelita.

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