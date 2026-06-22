Israel poderá retirar-se de algumas zonas do sul do Líbano, mas persistem dúvidas sobre o Hezbollah
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 39 min
O correspondente Henry Galsky explica que Israel poderá retirar-se de algumas zonas do sul do Líbano, segundo informações avançadas pelo Haaretz e confirmadas por fontes em Israel. O jornalista diz que a principal dúvida no país é perceber que impacto terão as negociações na Suíça no futuro papel do Hezbollah. Para já, não há uma reação oficial israelita.