Israel pode ser alvo de "milhares de mísseis balísticos" se EUA atacarem Irão

Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente

Há 2h e 7min

Em Haifa, Israel, o correspondente da CNN Portugal Henry Galsy diz que o país está em alerta máximo perante a possibilidade de um ataque norte-americano ao Irão, podendo ser atingido por “milhares de mísseis balísticos”. Dá também conta de que as autoridades israelitas preparam-se para uma eventual guerra em múltiplas frentes, envolvendo também aliados regionais de Teerão.