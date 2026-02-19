Israel pode ser alvo de "milhares de mísseis balísticos" se EUA atacarem Irão
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 2h e 7min

Em Haifa, Israel, o correspondente da CNN Portugal Henry Galsy diz que o país está em alerta máximo perante a possibilidade de um ataque norte-americano ao Irão, podendo ser atingido por “milhares de mísseis balísticos”. Dá também conta de que as autoridades israelitas preparam-se para uma eventual guerra em múltiplas frentes, envolvendo também aliados regionais de Teerão.

Médio Oriente

03:15

Há 2h e 7min

