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Israel pediu acesso ao memorando de entendimento, EUA recusaram
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 12 min

O futuro das operações israelitas no sul do Líbano continua envolto em dúvidas. O correspondente da CNN Portugal em Israel, Henry Galsky, explica que Israel pediu acesso ao memorando de entendimento entre Washington e Teerão, mas o pedido foi recusado pelos Estados Unidos, numa altura em que permanecem várias questões por esclarecer. 

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