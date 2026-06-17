Israel pediu acesso ao memorando de entendimento, EUA recusaram

Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente

Há 12 min

O futuro das operações israelitas no sul do Líbano continua envolto em dúvidas. O correspondente da CNN Portugal em Israel, Henry Galsky, explica que Israel pediu acesso ao memorando de entendimento entre Washington e Teerão, mas o pedido foi recusado pelos Estados Unidos, numa altura em que permanecem várias questões por esclarecer.