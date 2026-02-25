"Israel não está interessada em ser vista como se estivesse a manipular os Estados Unidos"

Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente

Há 1h e 17min

O correspondente da CNN Portugal em Haifa afirma que, após o discurso do Estado da União de Donald Trump, não houve reação oficial israelita por uma “tentativa de deixar claro” que Israel não influencia Washington na questão iraniana. Henry Galsky destaca ainda que a cooperação entre Israel e Hamas referida por Trump “não procede”.