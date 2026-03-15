Israel diz estar preparado para uma "longa campanha" contra o Irão e garante que "não há escassez de mísseis intercetores"
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 2h e 26min

O correspondente da CNN Portugal em Israel, Henry Galsky, contactou fontes do exército israelita, que garantiram ter todas as capacidades para defender o país durante o tempo que for necessário. Isto acontece depois de ser relatada uma suposta falta de mísseis intercetores por parte de Israel.

Médio Oriente

02:16

Países do Golfo prometem estar a fazer "os possíveis" para encontrar soluções enquanto o Irão "apenas a aumenta a pressão"

Há 5 min
00:30

"Queres contar o número de dedos?": Netanyahu responde a rumores sobre a sua morte

Há 1h e 35min
03:55

Israel intensifica ataques contra o Líbano, mas neste bairro "a destruição é de outro nível"

Há 1h e 57min

ATAQUE AO IRÃO • AO MINUTO | Responsáveis do governo Trump e de Israel dizem que os combates no Irão vão continuar durante semanas

Há 2h e 1min
02:16

"Milhares de pessoas estão a viver em tendas nas ruas sob chuvas torrenciais". Há uma "crise humanitária" no Líbano

Há 2h e 20min
02:12

Israel diz estar preparado para uma "longa campanha" contra o Irão e garante que "não há escassez de mísseis intercetores"

Há 2h e 26min
Mais Médio Oriente

Mais Vistos

13:36
opinião
Agostinho Costa

Operação em Kharg "é fundamentalmente mediática" e "talvez Trump se arrependa na segunda-feira quando abrirem os mercados"

Ontem às 23:39
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
09:47
opinião
Tiago André Lopes

"Nós, parceiros ocidentais dos EUA, não estamos a perceber a gravidade do que está a acontecer"

Ontem às 08:47
03:39
opinião
Manuel Serrano

"A linguagem já mudou": EUA estão a dizer ao mundo que a guerra no Irão "agora é um problema de todos"

Ontem às 22:41
08:33

"A verdadeira arma que o Irão tem são as milhares de pequenas embarcações que podem servir para lançar minas"

13 mar, 16:36
01:36

"Quem tem crédito à habitação tem rendimento para um cenário relativamente adverso" - o problema maior "é para quem está a tentar aceder ao mercado"

Ontem às 12:59
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10
30:27
opinião
Agostinho Costa

"Estamos no redesenho da ordem internacional, vamos ver como é que isto fica no final"

13 mar, 15:01
03:19
opinião
José Carmo

"A tomada da ilha de Kharg e os ataques às suas instalações serão um golpe devastador para o Irão em termos de petróleo"

Ontem às 12:51
07:55
opinião
João Rodrigues dos Santos

Colapso da economia global "é uma probabilidade forte para onde todos os dados apontam" – e, nesta fase, "o impacto será ainda pior" em Portugal

Ontem às 09:22
00:30

"Queres contar o número de dedos?": Netanyahu responde a rumores sobre a sua morte

Há 1h e 35min
11:21

"Estou disposto a comer terra se for necessário, quero é que isto mude". Cubanos "aceitam pressão dos EUA" se isso significar a "mudança do regime"

Hoje às 00:03