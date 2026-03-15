Israel diz estar preparado para uma "longa campanha" contra o Irão e garante que "não há escassez de mísseis intercetores"

Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente

Há 2h e 26min

O correspondente da CNN Portugal em Israel, Henry Galsky, contactou fontes do exército israelita, que garantiram ter todas as capacidades para defender o país durante o tempo que for necessário. Isto acontece depois de ser relatada uma suposta falta de mísseis intercetores por parte de Israel.