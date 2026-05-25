"Israel considera o acordo muito negativo": as críticas ao plano entre EUA e Irão

Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente

Há 2h e 16min

Os israelitas receiam que o possível acordo entre os EUA e o Irão deixe por resolver as principais ameaças ligadas ao programa nuclear iraniano. Segundo o correspondente da CNN Portugal Henry Galsky, há também o receio de que um cessar-fogo no sul do Líbano dê tempo ao Hezbollah para recuperar forças.