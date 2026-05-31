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Israel conquista castelo estratégico no sul do Líbano na incursão mais profunda em décadas

Há 1h e 32min

As forças israelitas capturaram o castelo de Beaufort, uma posição estratégica situada no topo de uma montanha no sul do Líbano, naquela que é a incursão mais profunda no país em mais de 25 anos.

O exército israelita anunciou a tomada da fortaleza este domingo, após vários dias de combates intensos e ataques aéreos nas aldeias próximas, onde enfrentou combatentes do Hezbollah. A conquista representa um avanço significativo no atual conflito, iniciado em março.

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