Israel admite abrir "nova frente" de guerra no Líbano depois de primeira ofensiva do Hezbollah

Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente

Há 3h e 12min

A madrugada foi movimentada em Haifa, depois de uma vaga de ataques contra todo o território israelita por parte do Líbano, relata o correspondente da CNN Portugal na cidade em Israel, Henry Galsky. A situação torna-se "ainda mais complexa" com a participação do Hezbollah na guerra conjunta dos EUA e Israel contra o Irão.