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Irão vai sair das negociações com os EUA "muito mais fortalecido do ponto de vista regional", o que deixa um "elefante na sala"
João Ferreira Dias
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 2h e 58min

João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, acredita que o encontro entre EUA e Irão "será como uma sala de chá, em que ambas as partes estão com receio de o servir, já que pode estar envenenado".

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