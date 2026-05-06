Irão vai sair das negociações com os EUA "muito mais fortalecido do ponto de vista regional", o que deixa um "elefante na sala"

Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea

Há 2h e 58min

João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, acredita que o encontro entre EUA e Irão "será como uma sala de chá, em que ambas as partes estão com receio de o servir, já que pode estar envenenado".