Irão pode estar prestes a conseguir "uma vitória política estrondosa"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 2h e 17min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, lembra que Teerão “poderá ter acesso a dinheiro que não tem há décadas, caso os EUA decidam descongelar fundos de ativos iranianos congelados”, em troca de “ganhar tempo político”.