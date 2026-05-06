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Irão pode estar prestes a conseguir "uma vitória política estrondosa"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 2h e 17min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, lembra que Teerão “poderá ter acesso a dinheiro que não tem há décadas, caso os EUA decidam descongelar fundos de ativos iranianos congelados”, em troca de “ganhar tempo político”.

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