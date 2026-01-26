"Irão pode disparar até 700 mísseis balísticos contra Israel" em "cenário extremo"
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 57 min

O correspondente da CNN Portugal em Haifa, Henry Galsky, dá conta de que Israel considera diferentes cenários de resposta iraniana, desde a ausência de ataque até uma ofensiva em larga escala, caso os Estados Unidos avancem militarmente.

As autoridades israelitas dizem ter capacidade de defesa, afirma. Por outro lado, reconhecem um aumento da tensão e do receio entre a população.

Médio Oriente

03:02

"Irão pode disparar até 700 mísseis balísticos contra Israel" em "cenário extremo"

Há 57 min

