Irão parece estar a ganhar "2-0", mas "é altura de fazer algum tipo de concessão"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 35 min
O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente, após serem dadas por terminadas as negociações técnicas entre Irão e EUA.