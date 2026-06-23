MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Irão parece estar a ganhar "2-0", mas "é altura de fazer algum tipo de concessão"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 35 min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente, após serem dadas por terminadas as negociações técnicas entre Irão e EUA.

Comentadores

08:03
opinião
Tiago André Lopes

Irão parece estar a ganhar "2-0", mas "é altura de fazer algum tipo de concessão"

Há 35 min
13:16
opinião
Bruno Andrade

"Infelizmente, Portugal não tem desenvolvido o melhor futebol" e Ronaldo "está longe de ser o único culpado"

Há 37 min
08:25
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"Estamos a voltar à estratégia que os americanos tiveram com a Administração Obama e que Trump disse que era um desastre"

Há 37 min
03:40
opinião
Arnaut Moreira

"As declarações de JD Vance fizeram sentido do princípio ao fim, era uma coisa a que já não estávamos habituados"

Hoje às 04:31
02:10
opinião
Luís Vilar

"Vamos perceber se temos uma Seleção de Portugal ou se temos uma Seleção da FPF"

Ontem às 23:45
01:45
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"Levantamento de sanções ao petróleo iraniano nem estava previsto no acordo de Barack Obama"

Ontem às 23:45
Mais Comentadores

Mais Vistos

06:29

Lágrimas e muita emoção: foi assim que Keir Starmer se demitiu

Ontem às 10:22
07:05
opinião
Agostinho Costa

"É o Irão que está a conduzir este processo"

Ontem às 12:43
03:31
opinião
Diana Soller

"Temo verdadeiramente que este seja o princípio do fim" no Reino Unido

Ontem às 10:52
03:08

Não há combates no Líbano e Agostinho Costa sabe a explicação: "É que Israel responde à voz do dono"

21 jun, 20:05
00:28

O momento em que a CNN Portugal encontrou um encalorado Fresneda em Miami

Ontem às 01:25
13:02

Ricardo Monteiro pergunta: "Israel é ou não um agressor no Irão?" Helena Ferro Gouveia responde: "Não, é uma guerra justa"

21 jun, 20:15
00:28

Moscovo a arder: as imagens da capital russa após o maior ataque de sempre da Ucrânia

18 jun, 18:19
00:59

As imagens impressionantes do momento em que incêndio consome resort na República Dominicana

20 jun, 09:58
27:20
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: “O Irão não ganhou a guerra, mas seguramente não a perdeu”

21 jun, 22:04
02:46

"Irão recusou participar no teatro diplomático dos americanos"

21 jun, 22:31
05:18
opinião
Tiago André Lopes

"O risco maior agora é que isto se transforme numa porta giratória de primeiros-ministros"

Ontem às 10:52
40:41

O Princípio da Incerteza - 21 de junho de 2026

21 jun, 23:05