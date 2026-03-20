Irão está preparado para mortes de líderes porque tem cadeias de sucessão: "Elimina-se uma cabeça, nascem três"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 0min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, considera que o Ocidente está a "endurecer e a radicalizar um regime que já de si era muito pouco recomendável"