Irão está preparado para mortes de líderes porque tem cadeias de sucessão: "Elimina-se uma cabeça, nascem três"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 0min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, considera que o Ocidente está a "endurecer e a radicalizar um regime que já de si era muito pouco recomendável"

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Tiago André Lopes

Irão está preparado para mortes de líderes porque tem cadeias de sucessão: "Elimina-se uma cabeça, nascem três"

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