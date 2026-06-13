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Irão: "A hipótese de haver assinatura de um acordo durante o fim de semana é residual"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 57 min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes afirma que "não estamos tão próximos quanto isso" de ver assinado um memorando de entendimento no Médio Oriente: "O ponto em que estamos não é tão otimista como diz Trump."

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