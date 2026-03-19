Investir em “energia significa segurança”: Costa alerta que é “a única forma” de a Europa se tornar “autónoma e independente”
Os líderes europeus vão avaliar a subida dos combustíveis devido ao conflito no Médio Oriente. António Costa, presidente do Conselho Europeu, define os objetivos do encontro. “Estamos focados na competitividade económico para 2026”, explica.
“Ninguém pode ignorar que enfrentamos tempos desafiantes e temos de lhes dar resposta”, refere, para defender que a “única forma” de a Europa se tornar “autónoma e independente” é investindo mais em energia.
“Temos de proteger o nosso direito internacional”, juntou, para falar da situação, por exemplo, no Líbano ou em Gaza.