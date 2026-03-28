Investigação da CNN revela “academia de violação” online à escala global
CNN
Há 44 min

ALERTA: IMAGENS SENSÍVEIS

Uma investigação que durou vários meses revelou uma rede secreta de homens que partilham dicas sobre como drogar e violar mulheres.

A repórter Saskya Vandoorne falou com mulheres que sobreviveram a este tipo de abuso e localizou um homem que se gabava de ter violado a própria mulher.

As pessoas que aparecem na reportagem deram o seu consentimento e respeitámos o desejo daquelas que pediram para permanecer anónimas.

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