Inundações, deslizamentos e queda de árvores: Proteção Civil mantém-se em alerta máximo

Há 33 min

"Se não fossem as tempestades por que passámos, a chuva de hoje seria um episódio normal de inverno. No entanto, não é. Sobretudo pelo impacto que esta precipitação tem nos cursos de água já bastantes saturados e nas albufeiras que já atingiram as cotas máximas de enchimentos", explica Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil. O alerta mantém-se para as bacias hidrográficas do norte e centro do país