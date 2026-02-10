Inundações, deslizamentos e queda de árvores: Proteção Civil mantém-se em alerta máximo

Há 33 min

"Se não fossem as tempestades por que passámos, a chuva de hoje seria um episódio normal de inverno. No entanto, não é. Sobretudo pelo impacto que esta precipitação tem nos cursos de água já bastantes saturados e nas albufeiras que já atingiram as cotas máximas de enchimentos", explica Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil. O alerta mantém-se para as bacias hidrográficas do norte e centro do país

Meteorologia

07:54

Inundações, deslizamentos e queda de árvores: Proteção Civil mantém-se em alerta máximo

Há 33 min

Chuva persistente mantém risco elevado de inundações e deslizamentos de terras

Há 2h e 26min
04:35

O anticiclone dos Açores vai "empurrar" a chuva para fora de Portugal - mas só na "segunda quinzena" do mês

Há 3h e 11min
03:40

"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão

Há 3h e 20min
03:16

As imagens do rio Águeda, que voltou a galgar a margem

Há 3h e 21min
03:51

"Portugal tem capacidade de socorro, o problema está na gestão. As freguesias não estavam preparadas para lidar com isto durante tantos dias"

Hoje às 10:34
Mais Meteorologia

Mais Vistos

02:39
opinião
Maniche

Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"

Ontem às 23:07
03:09
opinião
Luís Vilar

"Gostava de dar uma nota de pesar pelo súbito desaparecimento dos valores desportivos do lado do FC Porto"

Ontem às 23:11
00:54

"Este árbitro teve a coragem de marcar o primeiro penálti a que o Sporting teve direito no Estádio do Dragão"

Ontem às 23:42
01:04

Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?

Ontem às 21:30
01:03

O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal

Hoje às 08:41
01:49

Donald Trump não gostou nada do que está neste vídeo

Ontem às 13:50
06:52
opinião
Jorge Mendes

Vem aí um rio atmosférico que é "alarmante" por causa da "situação em que estamos"

Ontem às 09:24
03:40

"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão

Há 3h e 20min
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
03:43

Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas

7 fev, 15:12
01:56

«Há muito nevoeiro no Porto, mas vê-se o relvado de uma baliza à outra»

Ontem às 17:41
07:01
opinião
Diana Soller

"A Rússia aceitou algumas coisas que seriam impensáveis há dois ou três meses"

8 fev, 14:39