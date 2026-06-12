Insólito: polícia do Peru usa mascotes do Mundial para operação contra tráfico de droga

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A polícia peruana ficou conhecida nos últimos anos pelas suas operações direcionadas, usando fatos chamativos, desde super-heróis até animais.

Desta vez os agentes vestiram-se de mascotes do Mundial de 2026 para abordar um suspeito de tráfico de droga, aproveitando o facto de o homem ser um "adepto fanático de futebol que vive e respira a febre do Mundial".

"Por isso, os polícias vestiram-se de mascotes, para não levantarem suspeitas quando se aproximavam da sua casa", explicou o coronel Carlos Fredy Alcántara Obregón.

As mascotes do torneio de futebol são Maple, o alce; Zayu, a onça; e Clutch, a águia, e representam os países anfitriões: Canadá, México e Estados Unidos.