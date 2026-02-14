Inês de Medeiros diz que o simplex urbanístico "é muito perigoso para todos os municípios" e deve ser repensado
Inês de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Almada, admite ter "imenso receio" com as recentes versões do Simplex urbanístico, um projeto que, diz, "retira às câmaras a possibilidade de terem um papel fundamental no licenciamento" das habitações.
tem vindo a alertar para o tipo de construções em Almada, tem algum receio sobre a possibilidade de simplificação..?
tenho imenso receio com estas versões do simplex urbanístico porque retira às câmaras a possibilidade de terem papel fundamental no licenciamento.
é mt perigoso para todos os municípios a simplificação, esta catástrofe deve levar o governo a pensar que a simplificação dos procedimentos não pode criar situações onde as populações continuam a estar em risco