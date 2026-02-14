Inês de Medeiros diz que o simplex urbanístico "é muito perigoso para todos os municípios" e deve ser repensado

Há 54 min

Inês de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Almada, admite ter "imenso receio" com as recentes versões do Simplex urbanístico, um projeto que, diz, "retira às câmaras a possibilidade de terem um papel fundamental no licenciamento" das habitações.

tem vindo a alertar para o tipo de construções em Almada, tem algum receio sobre a possibilidade de simplificação..?

tenho imenso receio com estas versões do simplex urbanístico porque retira às câmaras a possibilidade de terem papel fundamental no licenciamento.

é mt perigoso para todos os municípios a simplificação, esta catástrofe deve levar o governo a pensar que a simplificação dos procedimentos não pode criar situações onde as populações continuam a estar em risco

01:07

Inês de Medeiros diz que o simplex urbanístico "é muito perigoso para todos os municípios" e deve ser repensado

00:08

04:43
José Alberto Azeredo Lopes

