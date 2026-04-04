INCRÍVEL: neste café há fila para trocar camisolas italianas por canadianas

4 abr, 18:58

Através das redes sociais, a federação de futebol do Candá lançou um desafio: «Caros adeptos de futebol italianos, não esperem mais quatro anos. Trocem a vossa camisola pela do Canadá. Encontrem-nos no exterior do Café Diplomático amanhã, 4 de abril de 2026, entre as 10h00 e as 14h00».

A verdade é que a proposta, ainda que ousada, teve adesão. Neste sábado a mesma entidade partilhou vídeos que demonstram filas para entrar no café e o processo de troca.