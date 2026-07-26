Incêndios na Europa. "A falta de coordenação ou coordenação a mais é um fait-diver, a natureza está a levar a melhor"
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Pernes, tendo vários louvores e condecorações.
Há 1h e 55min
O comandante Paulo Santos, comentador da CNN Portugal, analisa o combate aos incêndios que estão a devastar Espanha e França