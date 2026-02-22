Incêndio em Óbidos: "O telhado com o calor deforma-se e cai. Seria suicídio os bombeiros estarem no interior"
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 44 min
O comandante Paulo Santos detalha os pormenores da operação de socorro que está em curso em Óbidos num armazém de frutas onde deflagrou um incêndio esta tarde.