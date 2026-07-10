Incêndio em Espanha: vento pode fazer surgir novos focos a quilómetros de distância

Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Pernes, tendo vários louvores e condecorações.

Há 1h e 44min

O vento está a dificultar o combate ao incêndio em Almería. O comandante Paulo Santos explica que as mudanças repentinas na direção do vento podem levar partículas incandescentes para zonas ainda por arder e fazer surgir novos focos a grande distância.