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Incêndio em Águeda: reacendimentos mantêm vigilância apertada no terreno
Pedro Ramos Bichardo
Nasceu em Lisboa, em 1992, mas não esconde as fortes ligações ao Alentejo, mais concretamente a Nisa. Sonhou trabalhar no entretenimento, mas foi no jornalismo que ganhou a verdadeira paixão em comunicar com o outro. Formou-se em Ciências da Comunicação, pela Universidade Autónoma de Lisboa, onde também fez uma pós-graduação em Jornalismo e Multiplataforma. Começou a trajetória nas rádios locais, passou pela imprensa e entrou na televisão pela CMTV. Está na TVI desde setembro de 2020. Passou pelo espaço criminal dos programas da manhã e está agora da editoria Sociedade.
Há 56 min

Apesar da entrada na fase de rescaldo, continuam a surgir reacendimentos e os operacionais mantêm meios no terreno devido às temperaturas elevadas e ao risco de novas ignições.

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