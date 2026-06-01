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Incandescente: as imagens do autêntico rio de lava no vulcão Kilauea

Há 1h e 59min

Foi possível ver lava a borbulhar e a expelir fumo dentro do vulcão Kilauea, no Havai.

Um comunicado do gabinete do Serviço Meteorológico Nacional em Honolulu, divulgado este domingo, informou que era esperada uma erupção intermitente com jatos de lava na caldeira do Kilauea. O comunicado acrescentou que estes episódios costumam durar menos de 12 horas, mas as cinzas podem permanecer na atmosfera durante mais tempo, dependendo do vento e das condições meteorológicas.

E.U.A.

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