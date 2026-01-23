Imprensa israelita divulga plano de desarmamento do Hamas: membros do grupo podem receber imunidade se entregarem as armas

Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente

Há 1h e 5min

Depois de criado o Conselho da Paz de Donald Trump, o correspondente da CNN Portugal em Israel, Henry Galsky, cita a imprensa israelita, que já revelou o plano de desarmamento desenhado para o Hamas. Entre os objetivos está a destruição de armas pesadas, túneis, e toda a infraestrutura militar e instalações de produção de armas do grupo islamita-palestiniano.