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Impactos da guerra no Irão "vão a levar perda de margem" dos CTT
Isabel Loução Santos
Jornalista TVI e CNN Portugal.
Há 1h e 52min

Deixou há poucos dias de ser CEO dos CTT. E é precisamente pelo trabalho realizado em 2025 que João Bento é um dos nomeados para a 37.ª edição dos Prémios IRGA, da Deloitte, que distingue os melhores gestores do país.

Em entrevista exclusiva à CNN Portugal, João Bento, atualmente chairman da Altri e da Lisnave, analisa o impasse na reforma laboral e os impactos do conflito no Médio Oriente. E deixa um aviso: é provável o aumento dos preços nos serviços do CTT.
 

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