Impactos da guerra no Irão "vai a levar perda de margem" dos CTT

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Há poucos dias deixou de ser CEO dos CTT mas, pelo trabalho realizado em 2025, João Bento é um dos nomeados para a 37.ª edição dos Prémios IRGA, da Deloitte, que distingue os melhores gestores do país.

Em entrevista exclusiva à CNN Portugal, João Bento, atualmente chairman da Altri e da Lisnave, analisa o impasse na teforma laboral e os impactos no conflito no Médio Oriente. E deixa um aviso: é provável o aumento dos preços nos serviços do CTT.

