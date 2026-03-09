Imagens mostram possível míssil dos EUA a cair perto de escola em Minab

Há 53 min

Um vídeo divulgado por uma agência iraniana parece mostrar um míssil Tomahawk dos EUA a atingir uma base naval do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica junto a uma escola em Minab, onde mais de 160 raparigas morreram. Especialistas em armamento dizem que a munição é consistente com um míssil norte-americano. As imagens reforçam investigações anteriores que apontam para possível responsabilidade dos EUA, embora Washington continue a investigar o caso.