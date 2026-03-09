Imagens mostram possível míssil dos EUA a cair perto de escola em Minab

Há 53 min

Um vídeo divulgado por uma agência iraniana parece mostrar um míssil Tomahawk dos EUA a atingir uma base naval do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica junto a uma escola em Minab, onde mais de 160 raparigas morreram. Especialistas em armamento dizem que a munição é consistente com um míssil norte-americano. As imagens reforçam investigações anteriores que apontam para possível responsabilidade dos EUA, embora Washington continue a investigar o caso.

Vídeo parece confirmar ataque aéreo dos EUA a base iraniana junto a escola onde morreram mais de 160 meninas

Há 44 min

Como Trump nos arrastou a todos para uma grande guerra sem sequer nos avisar

Há 48 min
00:45

Imagens mostram possível míssil dos EUA a cair perto de escola em Minab

Há 53 min
00:41

Foi desta forma que o Irão confirmou ao mundo que Mojtaba Khamenei é o novo Líder Supremo

Há 1h e 14min

Semana 2 do Irão: 10 pontos-chave para saber em que situação está o conflito

Há 2h e 18min

Preço do petróleo sobe mais de 27% e ultrapassa 118 dólares por barril

Há 3h e 29min
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
01:15

"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão

Ontem às 20:36
01:14

"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias

Ontem às 09:25
15:16
opinião
Agostinho Costa

"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"

7 mar, 23:16
00:12

Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo

7 mar, 16:27
04:35
opinião
Agostinho Costa

"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"

Ontem às 19:34
01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
15:21

Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

5 mar, 22:25
01:52
opinião
Tiago André Lopes

"Há duas razões" para que o Irão ainda não tenha revelado ao mundo o nome do novo líder supremo

Ontem às 12:41
01:37

Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida

7 mar, 17:38
01:44

Como o bloqueio do Estreito de Ormuz provocou um fenómeno raro em Portugal

7 mar, 20:26
02:00
opinião
José Carmo

"Está tudo a desmoronar no Irão. Já não há uma capacidade de coordenar ataques"

Ontem às 12:25