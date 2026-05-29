Imagens mostram o local atingido por um drone russo em pleno território da NATO

Há 2h e 36min

Um drone russo envolvido num ataque noturno contra a Ucrânia despenhou-se contra um prédio de apartamentos no leste da Roménia, provocando dois feridos, informaram esta sexta-feira as autoridades romenas.

O aparelho foi detetado pelos radares já dentro do espaço aéreo romeno e acabou por embater no telhado de um edifício em Galati, segundo um comunicado do Ministério da Defesa da Roménia. O impacto provocou um incêndio, que obrigou à retirada de vários moradores. Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros.