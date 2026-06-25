Imagens mostram momento de pânico no aeroporto de Maiquetía durante os sismos que afetaram a Venezuela

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que os sismos atingiram o aeroporto de Maiquetía, na Venezuela, provocando momentos de pânico entre passageiros e funcionários. O vídeo foi gravado por um ex-deputado venezuelano que se encontrava no local.

As imagens, que têm circulado amplamente nas redes sociais, mostram o início do pânico no interior do aeroporto, com o ambiente a deteriorar-se rapidamente após o primeiro abalo. Segundos depois, sente-se o sismo mais forte, instalando-se o caos no edifício, onde parte do teto acabou por desabar, causando danos na infraestrutura. No vídeo é possível ver Wilmer Azuaje, antigo deputado venezuelano, a circular por corredores visivelmente danificados após o sismo.