Imagens impressionantes mostram o momento em que um foguetão da Blue Origin explode durante um teste na Florida

Há 2h e 32min

Um foguetão da Blue Origin explodiu na rampa de lançamento durante um teste de ignição, no estado norte-americano da Florida. Imagens mostram fumo a sair da parte inferior da estrutura segundos antes da explosão, que destruiu por completo o aparelho.

O fundador da empresa, Jeff Bezos, garantiu que toda a organização envolvida está em segurança. As causas do incidente continuam por esclarecer.