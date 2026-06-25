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Imagens impressionantes mostram equipas de resgate a tentar retirar vítimas de edifícios completamente destruídos

Há 48 min

Dois fortes sismos, de magnitude 7,1 e 7,5, abalaram a Venezuela na noite de quarta-feira, provocando o colapso de edifícios na capital, Caracas, e levando milhares de pessoas a abandonar as suas casas e locais de trabalho. Os abalos, registados com apenas um minuto de intervalo, estão entre os mais intensos a atingir o país em mais de um século.

As autoridades alertaram para o risco de réplicas e mobilizaram equipas de emergência para as zonas mais afetadas. Os sismos foram sentidos em vários estados venezuelanos, enquanto alertas de tsunami chegaram a ser emitidos para algumas áreas das Caraíbas.

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