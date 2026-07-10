Imagens impressionantes: incêndio de grandes dimensões destrói edifício histórico na Chéquia
Há 53 min
Um edifício do antigo complexo industrial da fábrica Baťa, em Zlín, na República Checa, foi consumido por um incêndio de grandes dimensões, que provocou também o colapso parcial da estrutura.
Segundo as autoridades, cerca de 100 pessoas foram evacuadas do nono piso, onde o fogo terá tido origem. Não há registo de feridos. No combate às chamas estiveram envolvidos cerca de 300 bombeiros, distribuídos por mais de 40 corporações profissionais e voluntárias.
O edifício, construído entre o final da década de 1940 e o início da década de 1950 para servir de armazém central de calçado, ficou gravemente danificado. Atualmente, permanece de pé menos de metade da estrutura original de 11 andares.