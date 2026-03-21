Imagens de videovigilância captam o momento do roubo de um carro com um bebé no interior

Há 1h e 18min

Imagens de videovigilância captaram o momento em que um homem roubou um carro com um bebé de dois meses no interior, em São Paulo, no Brasil.

As câmaras mostram uma mulher a sair do carro e um homem a entrar logo a seguir, aproveitando a distração de toda a gente.

De acordo com a imprensa local, a dona do carro ia buscar a filha de sete anos, mas quando voltou já não havia carro nem bebé.

A mulher e pessoas que estavam no local ainda tentaram seguir o veículo, mas sem sucesso, pelo que alertaram a polícia.

As autoridades acabaram por localizar a viatura a 2,7 quilómetros de distância, ainda com a criança no interior.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito terá abandonado o veículo assim que se apercebeu de que a criança estava no interior, acabando por fugir a pé.

Populares que estavam no local aperceberam-se de tudo e acabaram por agarrar o homem, que foi entregue à polícia.

Quanto ao bebé, foi devolvido são e salvo à mãe.