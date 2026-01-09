Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja

Ontem às 11:38

O Irão entrou em blackout total, mas as imagens do que se passa nas ruas acabaram por vir parar às redes sociais, mostrando aquilo que o regime não quer que se veja.

Os protestos por causa da crise financeira estão a aumentar tom rapidamente, com centenas de pessoas nas ruas a pedirem a queda do regime.

Aproveitando o aumento da contestação, Reza Pahlavi, o filho do xá que caiu do poder em 1979 com a Revolução Islâmica, já veio pedir que as pessoas continuem a manifestar-se.

