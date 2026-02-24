Igor tinha 16 anos quando fugiu da guerra. Em Portugal encontrou "alguma coisa pela qual ansiar"

Há 32 min

Ao fim de quatro anos de guerra, os ucranianos estão cansados. Quem fica, tenta sobreviver aos bombardeamentos russos diários. Quem sai, convive diariamente com as memórias do que passou e com os testemunhos da família e dos amigos que deixaram para trás.

É o caso de Igor Nikitin, um jovem ucraniano que a jornalista da CNN Portugal Helena Lins entrevistou em 2022, então com 16 anos e acabado de chegar a Portugal, e que reencontrou agora na universidade.

Veja também: O meu pé de nêspera