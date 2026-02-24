Igor tinha 16 anos quando fugiu da guerra. Em Portugal encontrou "alguma coisa pela qual ansiar"
Helena Lins
Há 32 min

Ao fim de quatro anos de guerra, os ucranianos estão cansados. Quem fica, tenta sobreviver aos bombardeamentos russos diários. Quem sai, convive diariamente com as memórias do que passou e com os testemunhos da família e dos amigos que deixaram para trás.

É o caso de Igor Nikitin, um jovem ucraniano que a jornalista da CNN Portugal Helena Lins entrevistou em 2022, então com 16 anos e acabado de chegar a Portugal, e que reencontrou agora na universidade.

Veja também: O meu pé de nêspera

Mundo

GUERRA AO MINUTO | Zelensky pede "data concreta" para adesão da Ucrânia à UE e desafia Trump a visitar Kiev

Há 12 min
04:09

É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"

Há 16 min
03:35

Igor tinha 16 anos quando fugiu da guerra. Em Portugal encontrou "alguma coisa pela qual ansiar"

Há 32 min

Zelensky mostra bunker onde esteve nas primeiras horas da invasão e recorda telefonema de Biden: "Volodymyr, há perigo, precisas de sair da Ucrânia"

Há 1h e 19min

Pelo menos 20 mortos e 440 deslocados após fortes chuvas no estado brasileiro de Minas Gerais

Há 1h e 52min
01:10

Neve em Nova Iorque "a caminho dos 30 centímetros" de altura

Há 2h e 32min
Mais Mundo

Mais Vistos

07:37
opinião
Rafael Martins

"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"

Ontem às 10:23
05:38

Este é o estado do ex-buraco na A1, que "fazia sentido ser reaberta de forma provisória" naquele troço

Ontem às 11:44
17:02
opinião
Agostinho Costa

Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"

Ontem às 15:51
00:58

México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país

22 fev, 21:56
01:56

«Decisão da UEFA sobre Prestianni é a melhor coisa que podia acontecer ao Benfica»

Ontem às 15:32
02:12
opinião
Rui Santos

"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?

Ontem às 20:32
01:30

Concluída a intervenção provisória no dique que fez colapsar a A1

Ontem às 14:41
01:02

Ciclone-bomba: esta jornalista da CNN teve de se agarrar a um poste para não ser levada pelo vento

Há 2h e 57min
07:20
opinião
Rui Santos

No Benfica e no FC Porto há dois jogadores que "vão dar que falar". Depois há um renascimento na Luz e um "Genyo" da lâmpada em Alvalade

Ontem às 22:22
07:25
opinião
Agostinho Costa

Vai ser "um ano decisivo" para a Ucrânia: há "dois atores principais" e "não são aqueles que vimos a chegar na passadeira"

Há 3h e 43min
00:45

Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes

22 fev, 21:58
03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

17 fev, 22:58