Hugo Soares fecha porta a novas negociações sobre a reforma laboral: “Não há nem haverá nenhuma negociação em curso”

Há 1h e 3min

O secretário-geral do PSD e líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, afastou este sábado, em entrevista à CNN Portugal, a possibilidade de o Governo manter abertas conversas parlamentares sobre a reforma da legislação laboral depois do chumbo do diploma no Parlamento. À margem do congresso do PSD, em Anadia, acusou André Ventura de ter rompido um acordo com o Governo ao voltar, “na noite de quinta para sexta-feira”, à questão da idade da reforma, que o PSD considerava uma “linha vermelha”. Ainda assim, garantiu que o Executivo continuará a negociar com PS e Chega, nomeadamente o Orçamento do Estado, e disse estar convencido de que “não há razão nenhuma” para a legislatura não chegar ao fim.