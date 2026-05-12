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Hugo Soares: "Entendemos desde o primeiro momento que não devíamos conspurcar no ambiente político e mediático aquilo que estava a ser negociado na Concertação Social"

Há 1h e 13min

O líder parlamentar do PSD assumiu esta segunda-feira, no Prime Time da CNN Portugal, que houve falhas de comunicação na forma como o Governo conduziu o processo da reforma laboral. Na entrevista, Hugo Soares reconheceu responsabilidades do grupo parlamentar social-democrata, apontando "alguma ingenuidade" na forma como foi gerido o debate público durante os meses de negociação na concertação social.

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