Hugo Soares: "Entendemos desde o primeiro momento que não devíamos conspurcar no ambiente político e mediático aquilo que estava a ser negociado na Concertação Social"
Há 1h e 13min
O líder parlamentar do PSD assumiu esta segunda-feira, no Prime Time da CNN Portugal, que houve falhas de comunicação na forma como o Governo conduziu o processo da reforma laboral. Na entrevista, Hugo Soares reconheceu responsabilidades do grupo parlamentar social-democrata, apontando "alguma ingenuidade" na forma como foi gerido o debate público durante os meses de negociação na concertação social.